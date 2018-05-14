Напавшего на участников митинга казака оштрафовали

Тверской суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей 28-летнего Евгения Федорченко, который, будучи одет в казачью форму, нападал на участников несогласованной акции 5 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Федорченко признали виновным в мелком хулиганстве — нарушении общественного порядка, «выражающем явное неуважение к обществу».

В суде Федорченко назвал себя казаком, по его словам, он состоит в общественной организации. Как пишет РБК, на митинге 5 мая Федорченко бил людей нагайкой.

На оппозиционную акцию 5 мая пришли люди в казачьей форме, которые напали на демонстрантов. Одним из казаков оказался сотрудник Московского физико-технического института Сергей Клочков.

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