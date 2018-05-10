Казакам в Югре разрешили избивать людей

Казачьим дружинам в Ханты-Мансийском автономном округе разрешено применять физическую силу к нарушителям спокойствия, сообщает Ura.ru со ссылкой на департамент общественных и внешних связей Югры.

Чиновники пояснили, что казаки смогут применять физическую силу ко всем гражданам, за исключением беременных женщин, людей с ограниченными возможностями по здоровью и детей.

В департаменте добавили, что работают над созданием действующих народных дружин из числа членов казачьих обществ в Югре, при участии которых с начала года удалось выявить 87 административных правонарушений и 3 преступления.

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До конца года в регионе планируется организовать четыре казачьи дружины, которые будут заниматься охраной общественного порядка на улицах городов, получая почасовую оплату из бюджета. По данным издания, предложение заинтересовало казачьи общества, «ранее выгнанные с Донбасса за мародерство». Атаман Дмитрий Лещинский подтвердил порталу, что в полицию поступали жалобы на неких людей в синей форме донских казаков.

5 мая в центре Москвы на Пушкинской площади прошел несогласованный митинг. Помимо протестующих и полицейских, на акцию пришли люди в казачьей форме, которые били мирных демонстрантов нагайками. Полиция не пресекала их действия. Как выяснилось позднее, одним из казаков, избивавших людей, оказался сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Сергей Клочков — его опознали учащиеся факультета аэромеханики и летательной техники.

Как писал РБК, с 2016 года город заключил с Центральным казачьим войском (ЦКВ) 11 контрактов — в том числе на обучение казаков «необходимым знаниям и прикладным навыкам» по обеспечению безопасности массовых мероприятий в столице — на общую сумму 37,6 миллиона рублей.

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