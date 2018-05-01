Казаки осадили Сахаровский центр

Активисты в казачьей форме и сторонники самопровозглашенных республик Донбасса заблокировали входы и выходы из Сахаровского центра в Москве. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил представитель музея.

По его словам, собравшиеся вокруг центра ведут съемку и не позволяют проводить фестиваль «Муза непокорных», посвященный протестному движению в России. Также они обвиняют организаторов мероприятия в том, что они «провокаторы и преступники, которые хотят, чтобы у нас был майдан и кровавая бойня».

На месте находятся полицейские, но они не вмешиваются в происходящее даже несмотря на драку, устроенную активистами «Национально-освободительного движения», передает «ОВД-Инфо». Как пишет проект, потасовку затеяли около 30 представителей НОД.

В программе «Музы непокорных» представлены художественные произведения, стихи и песни, они посвящены гражданскому протесту в России и на Украине.

Сахаровский центр — музей, учрежденный международной неправительственной организацией «Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова». Центр выступает за сохранение памяти о жертвах политических репрессий во времена Советского Союза и за упрочнение ценностей демократического общества. Музей расположен в Москве на улице Земляной Вал.

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