Полсотни адептов Новороссии ворвались в кинотеатр «Октябрь»

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Около 50 сторонников ополчения Донбасса ворвались в московский кинотеатр «Октябрь», где на 10 декабря был запланирован показ фильма «Полет пули» о войне на юго-востоке Украины. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Один из активистов облил экран мочой. РЕН ТВ пишет, что группа потребовала прекратить показ ленты, «пропагандирующей убийства». Судя по кадрам, на одном из ворвавшихся в зал была одежда с символикой Новороссии, также активисты выкрикивали: «Долой фашистов!».

Зрителей вывели, а полиции пришлось вызвать подкрепление.

Противники «Полета пули» задержаны, передает «Медиазона». Также сообщается, что президент «Артдокфеста» Виталий Манский проинформировал зрителей об отмене показа.

«Полет пули» снят в Донбассе в августе 2014 года. Режиссером выступила Беата Бубенец. До Москвы показы ленты, снятой без склеек, прошли в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Споры вокруг фильма вызвали его главные герои, бойцы украинского добровольческого батальона «Айдар», ряд членов которого придерживается неонацистских взглядов.