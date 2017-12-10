Сорвавшими показ фильма о батальоне «Айдар» оказались активисты SERB

Лидер движения SERB Игорь Бекетов, известный как Гоша Тарасевич, заявил «Интерфаксу», что он и его соратники причастны к срыву показа фильма «Полет пули» в московском кинотеатре «Октябрь».

«Да, это были мы. Я сейчас нахожусь в автозаке, еду в полицейский участок. Всего нас задержали троих человек», — сказал Бекетов.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он сообщил, что задержанные уже выходят из автозака. Бекетов отметил, что в акции в «Октябре» участвовали и активисты SERB, «и ополченцы Донбасса, и русские ополченцы, и ребята с Крыма».

Также лидер движения пояснил, почему было решено сорвать показ. «Фильму, который прославляет убийц русских людей на Донбассе, не быть в России. Там были показаны реальные бойцы, которые убивали народ Донбасса», — подчеркнул Бекетов.

Показ «Полета пули» должен был пройти в рамках фестиваля «Артдокфест», но был отменен после того, как в «Октябрь» ворвалась группа из нескольких десятков человек, которые потребовали прекратить сеанс. Сообщалось, что кто-то из активистов облил экран мочой, другие выкрикивали антифашистские лозунги.

Roads L / YouTube

«Полет пули» снят в Донбассе в августе 2014 года. Режиссером выступила Беата Бубенец. До Москвы показы ленты, снятой без склеек, прошли в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Споры вокруг фильма вызвали его главные герои — бойцы украинского добровольческого батальона «Айдар», ряд членов которого придерживается неонацистских взглядов.