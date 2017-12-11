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На организаторов показа фильма об «Айдаре» потребовали завести уголовное дело

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Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич)
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич)

Члены сорвавшего демонстрацию фильма «Полет пули» в московском кинотеатре «Октябрь» движения SERB потребовали возбудить уголовное дело в отношении организаторов показа. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал лидер движения Игорь Бекетов, известный как Гоша Тарасевич.

«Мною подано заявление в полицию и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело на организаторов показа этого пробандеровского фильма за разжигание межнациональной розни и ненависти», — написал он.

Активисты движения SERB сорвали показ «Полета пули» в воскресенье. Бекетов отмечал, что вместе с членами движения в «Октябрь» ворвались «и ополченцы Донбасса, и русские ополченцы, и ребята с Крыма».

«Полет пули» снят в Донбассе в августе 2014 года. Режиссером выступила Беата Бубенец. До Москвы показы ленты, снятой без склеек, прошли в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Споры вокруг фильма вызвали его главные герои — бойцы украинского добровольческого батальона «Айдар», ряд членов которого придерживается неонацистских взглядов.

Предыстория: Сорвавшими показ фильма о батальоне «Айдар» оказались активисты SERB
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