Избивавший нагайками людей на митинге казак оказался сотрудником МФТИ

Одним из казаков, избивавших людей нагайками на митинге на Пушкинской площади 5 мая, оказался сотрудник МФТИ Сергей Клочков — его опознали учащиеся факультета аэромеханики и летательной техники, сообщает студенческий портал «Поток».

На сайте опубликованы видеозаписи с митинга, на которых видно, как Клочков в черной куртке и синей рубашке применяет силу к одному из протестующих.

Клочков не подтвердил и не опроверг свое участие в рядах казаков на митинге 5 мая: услышав вопрос от студентов, он прекратил разговор.

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По данным портала, Сергей Клочков — бывший комендант факультета аэромеханики и летательной техники МФТИ, а сейчас — «работник второго отдела МФТИ и занимается делами, связанными с военкоматом».

Ранее мэрия Москвы открестилась от связи с казаками на прошедшей акции. Как сообщал РБК, с 2016 года город заключил с Центральным казачьим войском (ЦКВ) 11 контрактов на общую сумму 37,6 миллиона рублей. В том числе три контракта заключили на обучение казаков «необходимым знаниям и прикладным навыкам» по обеспечению безопасности массовых мероприятий в столице.

5 мая в центре столицы прошел несогласованный митинг, организованный оппозиционером Алексеем Навальным. По данным МВД, на него собрались примерно полторы тысячи человек, по неофициальной информации, — около 15 тысяч участников. Акция прошла на Пушкинской площади. Туда, помимо протестующих и полицейских, пришли люди в казачьей форме. Они били мирных демонстрантов нагайками, а полиция не пресекала их действий. В дежурные части отделов МВД России по городу были доставлены 658 человек.

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