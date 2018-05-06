Большинство задержанных на митинге Навального в Москве отпустили

Большинство задержанных участников несогласованного митинга в центре Москвы, организованного блогером Алексеем Навальным, отпущены из полиции. Об этом сообщили ТАСС в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в воскресенье, 6 мая.

«Всего за нарушения общественного порядка в период проведения не согласованных с органами исполнительной власти мероприятий были задержаны и доставлены в дежурные части отделов МВД России по Москве 658 человек, из которых жителей Москвы — 279 человек, иногородних — 379 человек», — сказали там.

После профилактической беседы и оформления протоколов полиция отпустила 80 процентов задержанных, в том числе всех несовершеннолетних и самого Навального.

В отделениях остается еще 122 человека. Все они задержаны на срок в 48 часов за нарушения общественного порядка после несанкционированной акции. В частности, они пытались перекрывать движение и вступали в конфликт с органами правопорядка.

Несогласованный митинг в центре Москвы прошел 5 мая. Власти города разрешили проведение акции на проспекте Сахарова, однако блогер Алексей Навальный призвал всех выйти на Тверскую улицу. Организаторы заявили, что ожидали около 15 тысяч участников. По данным МВД, в центре столицы собралось примерно полторы тысячи человек.

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