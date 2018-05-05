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Навального задержали на митинге Навального

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Алексей Навальный

Оппозиционеры Алексей Навальный и Николай Ляскин задержаны в Москве за организацию несогласованного массового мероприятия, сообщается на сайте столичного управления МВД в субботу, 5 мая.

«Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом», — говорится в сообщении.

В главке уточняет, что всего в мероприятии приняли участие примерно полторы тысячи человек.

Как передает РИА Новости, также были задержаны минимум 13 участников акции на Пушкинской площади. Полиция предварительно попросила собравшихся разойтись и предупредила, что в случае отказа может применить силу. В результате в отношении наиболее агрессивных задержанных пришлось использовать дубинки. Сообщается, что некоторые участники акции вырывали кусты из газона и швыряли их в полицейских.

Мэрия Москвы разрешила провести акцию оппозиции 5 мая на проспекте Сахарова. Организаторы заявили, что ожидают порядка 15 тысяч человек. Однако Навальный отказался от предложенного места и призвал устроить несогласованную акцию на Тверской улице. Прокуратура Москвы предупредила его и горожан, что в таком случае участие в мероприятии является правонарушением.

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