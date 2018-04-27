Мэрия Москвы назвала безответственным митинг оппозиции на Тверской

Намерение оппозиции провести 5 мая массовую акцию в центре Москвы безответственно, сказал «Интерфаксу» руководитель департамента региональной безопасности столичной мэрии Владимир Черников.

Оппозиционер Алексей Навальный 27 апреля заявил об отказе от предложения мэрии Москвы провести митинг на проспекте Сахарова за пределами Садового кольца, политик призвал сторонников выйти на Тверскую.

По словам Черникова, подобными призывами Навальный «толкает своих сторонников на прямое правонарушение — участие в несанкционированном массовом мероприятии».

Организаторы подавали заявку на шествие по Тверской улице с митингом на Манежной площади и рассматривали альтернативный вариант с шествием по Бульварному кольцу и митингом на проспекте Сахарова внутри Садового.

О проведении митингов «против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония» Навальный объявил 12 апреля.

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