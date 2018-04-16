Россияне отказались участвовать в протестах и замечать их

Подавляющее число россиян не хотят участвовать в каких-либо протестных акциях (86 процентов) и не замечали таковых в последние несколько месяцев (88 процентов). Об этом сообщили в «Левада-центре», передает РБК в понедельник, 16 апреля.

«Проблемы есть, но склонности винить центральную власть нет, тем более если власти стараются реагировать, хотя бы частично удовлетворяя запросы граждан», — рассказал изданию социолог Денис Волков.

Доля готовых выйти на митинг из-за проблем социального характера снизилась с 13 до 8 процентов по сравнению с декабрем прошлого года.

Желающих участвовать в политических акциях еще меньше — 6 процентов (на 2 процента меньше, чем в декабре 2017-го).

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Три четверти россиян вообще считают маловероятными какие-либо массовые выступления из-за падения уровня жизни или в целях защиты своих прав. Противоположной точки зрения придерживаются 17 процентов респондентов (на 6 процентов меньше).

Протесты по политическим мотивам, по мнению россиян, еще менее вероятны (80 процентов). Допускают такую возможность 12 процентов опрошенных.

Участвовали в митингах за последние два или три месяца 1 процент респондентов.

Падение интереса к протестам социологи связывают с высоким уровнем доверия к власти, а прошлогодние результаты связаны с митингами, организованными сторонниками Алексея Навального: в июне 2017 года 15 процентов опрошенных «Левада-центром» россиян готовы были участвовать в протестном движении, связанном с социальными вопросами, и 12 процентов — с политическими.

В исследовании, проведенном с 23 по 27 марта, участвовали 1600 жителей городов и сел из 136 населенных пунктов 52 регионов страны.

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