Доля считающих вероятными протесты из-за бедности россиян достигла четверти

За последние полгода доля россиян, признающих возможность массовых выступлений населения из-за падения уровня жизни, увеличилась с 19 до 26 процентов. Результаты социсследования опубликованы на сайте «Левада-Центра» в четверг, 28 сентября.

При этом 14 человек из каждой сотни респондентов готовы лично принять участие в подобных акциях.

Маловероятными протесты из-за бедности считают 69 процентов опрошенных (на 5 процентов меньше, чем в феврале).

Выступления людей, сопряженные с политическими требованиями, считает возможными пятая часть респондентов (21 процент, что на 7 процентов больше, чем в феврале). Участвовать в них собираются 11 процентов опрошенных.

Согласно данным «Левада-Центра», уровень протестных настроений в России в настоящее время выше, чем был в начале года, однако он несколько снизился, по сравнению с показателями за июнь.

В исследовании, проведенном в середине сентября, участвовали 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов 48 регионов России.

В июне, ссылаясь на данные соцопроса, в Государственном университете управления заявили, что треть россиян в возрасте от 16 до 24 лет считают невозможным добиться чего-то в жизни. А 14 процентов молодых респондентов планируют уехать за границу, чтобы реализовать себя там.

