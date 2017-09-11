Определены регионы России с самыми нервными работниками

Компания HeadHunter составила по результатам соцопроса рейтинг регионов, где люди ежедневно испытывают стресс на работе. Об этом сообщает «Российская газета» в понедельник, 11 сентября.

Первое место в списке заняла Орловская область, где с такой проблемой сталкиваются более трети респондентов.

Москву, где страдают от нервной работы 22 процента жителей, немного обогнали Санкт-Петербург и Ленинградская область (23 процента).

В половине случаев стресс связан с большим объемом работы. 40 процентов респондентов впадают в уныние из-за несоблюдения сроков. От ссор с начальством страдают 32 процента опрошенных.

Российские женщины нервничают на работе чаще мужчин. Проблема со стрессом также более характерна для людей среднего возраста (от 25 до 45 лет). Услугами психолога пользуются только 3 процента опрошенных.

Чаще всех стрессы испытывают специалисты по закупкам, а также сотрудники гостиниц и ресторанов.

В исследовали приняли участие 11 545 человек со всей страны.