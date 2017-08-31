Пицца лучше денег и похвалы заставила людей работать

Пицца является лучшим стимулом для повышения производительности труда, чем денежное вознаграждение или благодарность от начальства. К такому выводу пришел американский психолог Дэн Ариэли (Dan Ariely), ведущий специалист в области поведенческой экономики. Об этом сообщает издание Vice.

Психологический эксперимент был проведен на заводе компьютерных чипов в Израиле. В начале рабочей недели участникам теста приходило электронное сообщение, в котором им обещалось вознаграждение за сборку определенного количества чипов каждый день. Вариантов награды были три: пицца, 30 долларов или похвала от начальника. Четверть испытуемых входила в контрольную группу, которая не получала никаких сообщений и продолжала трудиться в обычном темпе.

По итогам первого дня эксперимента лучшим мотиватором оказалась пицца, которая повысила производительность труда на 6,7 процента по сравнению с контрольной группой. Благодарность начальства способствовала несколько меньшему увеличению данного показателя — на 6,6 процента. Денежное вознаграждение, к удивлению ученых, улучшило результат только на 4,9 процента.

Во второй день обещанные 30 долларов не только не подняли производительность труда, но даже ухудшили его на 13,2 процента. К концу недели среднее значение показателя за все дни в данной группе снизилось на 6,5 процента. В остальных группах количество дополнительно собранных чипов в течение недели также уменьшалось, но не опускалось ниже контроля. При данных условиях эксперимента похвала в итоге оказалась лучшим поощрением, однако Ариэли считает, что, если бы пиццу доставляли прямо в дом работников, то производительность труда увеличилась бы сильнее, чем в других группах.

По мнению ученого, результаты эксперимента не показывают, что сотрудники не нуждаются в хорошей оплате. Однако денежное вознаграждение не является единственным или лучшим стимулом для повышения производительности труда.