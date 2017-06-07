Треть российской молодежи отрицает возможность добиться чего-то в жизни

Треть россиян в возрасте от 16 до 24 лет считают невозможным добиться чего-то в жизни. Об этом, ссылаясь на результаты соцопроса, рассказал проректор Государственного университета управления (ГУУ) Сергей Чуев, передает Агентство городских новостей «Москва».

«14 процентов молодежи планируют уехать за границу, чтобы себя реализовать», — отметил он. При этом 4 процента опрошенных заявили, что не нужны своей стране.

Материалы по теме «Сейчас мы вам устроим!» Надо ли отваживать школьников и студентов от политической деятельности

По словам Чуева, исследование проводилось в мае во всех федеральных округах. Результаты опроса войдут в доклад о положении молодежи России, который представят правительству Минобразование и Росмолодежь.

27 февраля сообщалось о заключении соглашения Росмолодежи с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Стороны договорились о совместных усилиях в деле вовлечения молодых людей в бизнес.

Для этого, по словам главы Корпорации МСП, будут использоваться уже существующие инструменты «информационно-маркетинговой и образовательной поддержки начинающих предпринимателей». Среди таковых, назывались портал бизнес-навигатора МСП и автоматизированная информсистема «Молодежь России».