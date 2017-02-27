Корпорация МСП и Росмолодежь начнут развивать молодежное предпринимательство

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) объединят усилия в вопросах сотрудничества в сфере молодежной политики и развития малого и среднего бизнеса. Соответствующее соглашение было подписано в понедельник, 27 февраля 2017 года, в рамках деловой программы Российского инвестиционного форума Сочи 2017.

Со стороны Федерального агентства по делам молодежи документ подписал временно исполняющий обязанности руководителя Алексей Паламарчук, со стороны Корпорации МСП — генеральный директор Александр Браверман.

В рамках сотрудничества стороны направят совместные усилия на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи и вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность. Кроме того, Корпорация МСП и Росмолодежь будут осуществлять реализацию мер поддержки субъектов МСП, в том числе с использованием сервисов портала бизнес-навигатора МСП и автоматизированной информационной системы «Молодежь России».

Одним из приоритетных направлений совместной работы также станет содействие формированию предпринимательского мышления молодежи с использованием программ обучения Корпорации МСП. Также планируется проведение ряда совместных мероприятий, направленных на содействие развитию молодежного предпринимательства и повышению молодежной предпринимательской активности в субъектах Российской Федерации.

«В настоящее время мы отмечаем повышение интереса молодых людей к предпринимательству как к стратегии собственного развития, а также желание молодежи в субъектах Российской Федерации принимать участие в программах и проектах, которые дают возможность повысить предпринимательские компетенции и открыть собственный бизнес», — заявил Алексей Паламарчук.

По словам Александра Бравермана, популяризация института предпринимательства среди молодежи «является одной из наиболее актуальных задач, реализуемых с помощью различных инструментов на федеральном и региональном уровнях». «Сотрудничество Корпорации МСП и Росмолодежи в рамках сегодняшнего соглашения позволит обеспечить комплексный подход к вопросам вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность с использованием существующих инструментов информационно-маркетинговой и образовательной поддержки начинающих предпринимателей», — отметил гендиректор Корпорации МСП.

Он отметил, что ряд шагов в данном направлении уже сделан. В частности, в 2016 году Корпорация успешно запустила онлайн-ресурс для предпринимателей бизнес-навигатор МСП, который поможет тем, кто планирует открыть свое дело, определить вид деятельности, местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о существующих мерах поддержки бизнеса».

Сотрудничество будет осуществляться в соответствии с утвержденным планом-графиком («дорожной картой»). Данный документ, в частности, включает мероприятия по разработке механизма интеграции бизнес-навигатора МСП в АИС «Молодежь России», а также взаимодействию сторон по методологическому сопровождению мероприятий по развитию молодежного предпринимательства федеральной программы «Ты — предприниматель» и сотрудничеству в рамках тренингов по программам обучения, разработанным Корпорацией МСП.