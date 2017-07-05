В Кремле оценили поддержку более жесткой внутренней политики третью россиян

В Кремле субъективно относятся к социологическим опросам и не считают нужным всерьез рассматривать исследование «Левада-центра», согласно которому каждый третий россиянин выступает за более жесткую линию президента во внутренней политике. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 5 июля.

«Безусловно, данные различных соцопросов принимаются во внимание, но с известными скидками», — сказал Песков.

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По его мнению, ни одно из таких исследований «не может играть решающую роль при определении реальной картины и положения вещей».

Пресс-секретарь президента уточнил, что в Кремле не знакомы с содержанием конкретного опроса, однако читали сообщения СМИ о нем в соответствующих дайджестах.

По данным соцопроса «Левада-Центра», который был опубликован ранее в среду, две трети россиян (66 процентов) хотели бы видеть Владимира Путина на посту главы государства после выборов 2018 года. При этом треть опрошенных считают, что будущий российский президент должен проводить более жесткую линию во внутренней политике.