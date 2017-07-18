Индекс оценки личной жизни россиян превысил отметки прошлых лет

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), россияне видят позитивные изменения в своей жизни и по стране в целом. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

Индекс оценки личной жизни составил 59 пунктов, что на 21 больше, чем в 2016-м и на 13 — чем в 2015-м. Аналогичный индекс по ситуации в стране составил 34. В прошлом году он имел отрицательное значение (минус 3 пункта).

Однако на вопрос о том, пережили ли мы самые тяжелые времена, переживаем ли их сейчас или они еще впереди, наибольшая доля респондентов (45 процентов) ожидает худшего от будущего.

Глава департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов заявил, что первое полугодие 2017 года можно назвать периодом уверенного выхода из прошлогоднего «штопора».

17 июля социологи представили «карту страхов» россиян, составленную по результатам опроса. Более всего жителей страны пугает рост цен и угроза войны. Третью позицию занимают проблемы со здоровьем и доступностью лечения.

5 июля «Левада-Центр» опубликовал результаты соцопроса, согласно которым две трети россиян желают, чтобы Владимир Путин оставался на посту президента России после выборов 2018 года. При этом треть респондентов ждут от главы государства более жестких подходов во внутренней политики.