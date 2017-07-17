Составлена «карта страхов» россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса, по результатам которого составил «карту страхов» россиян. Согласно исследованию, опубликованному в понедельник, 17 июля, больше всего жителей страны беспокоят рост цент и вероятность международных конфликтов.

Третье место в рейтинге заняли проблемы со здоровьем и трудности с получением медицинской помощи — показатель, демонстрирующий уровень этого страха вырос с нуля до восьми пунктов сначала года.

При этом россияне стали заметно меньше бояться внутренних конфликтов — индекс снизился на пять пунктов по сравнению с показателями апреля, когда был зафиксирован максимум, — и преступности — снижение на четыре пункта по сравнению с апрелем.

Меньше всего жители страны опасаются семейных проблем. Соответствующий показатель составил -47 пунктов, что ниже результатов за тот же период 2016 и 2015 годов.