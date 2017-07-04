Большинство россиян заявили о нежелании эмигрировать из страны

Абсолютное большинство россиян (89 процентов) не хотели бы переезжать из России. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации. Данный показатель является максимальным за все время измерений.

Эмигрировать хотят 10 процентов респондентов, тогда как в 2016 году в таком желании признались 11 процентов, а в 2015 году — 13 процентов.

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В качестве поводов для переезда опрошенные назвали более высокий уровень жизни, социальную защищенность, несогласие с политикой российских властей. Наиболее привлекательной россиянам кажется жизнь в Германии, США и Австралии.

«Финансовые мотивы переезда для россиян по-прежнему сильны. Как говорится, рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. Но это "лучше" с ростом благосостояния россиян стало связываться не только с уровнем жизни, но и с социально-политической ситуацией. Есть и вполне понятные жалобы на российский климат», — прокомментировал аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Опрос проводился 20-22 июня. В нем приняли участие 1800 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

В июне «Левада-Центр» опубликовал данные опроса, согласно которым доля россиян, желающих эмигрировать, за последние годы уменьшилась. Сейчас уехать из страны хотят 15 процентов, тогда как в 2016 году о данном желании заявляли 19 процентов.