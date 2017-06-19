«Левада-центр» отчитался об уменьшении доли желающих эмигрировать

Доля россиян, желающих эмигрировать, за последние годы уменьшилась. Сейчас уехать из страны хотят 15 процентов, тогда как в 2016 году о данном желании заявляли 19 процентов, а в 2013 году — 22 процента. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», которые в понедельник, 19 июня, публикует «Интерфакс».

Большинство респондентов (79 процентов) не хотели бы постоянно жить в другой стране. Еще семь процентов затруднились ответить.

При этом один процент опрошенных уже оформляет документы на выезд, два процента приняли твердое решение об эмиграции, семь процентов обдумывают возможности, а 16 — «иногда подумывают над этим».

О желании уехать на постоянное место жительства ПМЖ в другую стану чаще всего говорят граждане 18-24 лет (32 процента). В остальных возрастных группах потенциальных эмигрантов гораздо меньше.

Опрос «Левада-центра» проходил с 19 по 22 мая. В нем приняли участие 1600 человек в 48 регионах страны.

По данным «Левада-центра», в июле 2016 года эмигрировать за пределы бывшего СССР хотел бы почти каждый пятый россиянин (19 процентов). В то же время скорее не хотели покидать Россию 28 процентов граждан, определенно не желали уезжать из страны еще 47 процентов.

Никогда не думали об отъезде на постоянное место жительства в другую страну 73 процента опрошенных, иногда подумывают об этом 16 процентов, семь процентов рассматривают возможности для этого. Еще по одному проценту респондентов уже собирают документы на выезд и приняли твердое решение покинуть страну.