Более половины россиян заявили о готовности переехать ради повышения зарплаты

Больше половины россиян (55 процентов) готовы переехать в другой регион ради более высокой зарплаты. Об этом свидетельствуют данные опроса Роструда, опубликованные на сайте федеральной службы.

При этом 62 процента респондентов рассчитывают при смене места жительства получать от 50 до 100 тысяч рублей, а 16 процентов надеются на зарплату от 100 до 150 тысяч рублей. В настоящее время большинству опрошенных (89 процентам) платят менее 50 тысяч рублей.

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Также возможными причинами переезда респонденты назвали трудоустройство по специальности (10 процентов) и карьерный рост (8,8 процента). Около 40 процентов участников опроса подчеркнули, что для принятия такого решения им необходимы подъемные для обустройства и средства на аренду жилья.

Опрос Роструда проходил на портале «Работа в России» в апреле. В нем приняли участие более трех тысяч человек.

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в конце марта, большинству россиян (86 процентов) нравится их работа. В то же время 12 процентов респондентов недовольны своим местом.