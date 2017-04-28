Большинство россиян оказались довольны своей работой

Большинству россиян (86 процентов) нравится их работа. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Недовольны своим местом работы 12 процентов опрошенных, два процента затруднились ответить.

Среди положительных моментов респонденты назвали общение с людьми (20 процентов), возможность заниматься любимым делом (19 процентов), размер зарплаты и премий (13 процентов) и график работы (девять процентов).

Главными поводами для недовольства являются размер заработной платы (39 процентов), коллектив или начальство (12 процентов), а также тяжелый, вредный для здоровья труд (10 процентов).

Если бы респонденты имели возможность дальше не трудиться, 60 процентов опрошенных остались бы на прежнем месте, а 19 процентов сменили бы работодателя. Только пятая часть участников опроса (19 процентов) предпочла бы уволиться и больше никогда не работать.

«На сегодняшний день мотивация большинства наших сограждан к труду сугубо рациональна и не подкреплена на ценностном уровне. Поговорка "от трудов праведных не наживешь палат каменных" остается актуальной установкой: добросовестный труд не связан в сознании с увеличением дохода. Труд — средство заработка и выживания (не процветания), самореализация — вторична», — прокомментировала руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова.

Телефонный опрос проводился с 27 по 28 марта. В нем приняли участие 1200 человек. Вероятная погрешность не превышает 3,5 процента.