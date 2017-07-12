Отношения Москвы и Киева назвал враждебными каждый четвертый россиянин

Большинство россиян негативно оценивают межгосударственные отношения Москвы и Киева. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, по которому 25 процентов участников опроса ощущают «враждебность», 36 процентов заявили о «напряженности», передает РИА Новости.

«Положительно» двусторонние отношения оценили лишь 9 процентов сограждан, 10 процентов назвали их «нейтральными», еще 13 процентов — «прохладными».

Суммарная доля положительных ответов не превысила десятой части. «Дружескими» отношения России и Украины считают 5 процентов населения, «добрососедскими» — 3 процента, «довольно теплыми» — 1 процент опрошенных.

10 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству страны, Службе безопасности и Нацбанку в ближайшее время внести предложения по расширению санкций в отношении России. «Это связано с тем, что и США, и ЕС приняли решение о введении новых санкций против РФ. Мы не можем не учитывать эти инициативы наших стратегических партнеров», — сказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.