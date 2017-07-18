Большинство украинцев высказались за компромисс ради мира в Донбассе

Большинство украинцев (70 процентов) согласны пойти на компромисс ради достижения мира и прекращения боевых действий на Донбассе. Это следует из результатов опроса, проведенного Фондом «Деминициативы» и службой Центра Разумкова, передает украинское издание «Вести».

Только 18 процентов опрошенных считают, что разрешить конфликт можно силовым путем.

В то же время более половины — 52 процента — опрошенных полагают, что не всякие компромиссы приемлемы, а 18 процентов готовы идти на любые уступки ради прекращения войны. Уточняется, что на востоке страны на любые компромиссы готов пойти каждый четвертый респондент, в то время как на западе — каждый десятый.

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Среди предложенных решений для установления мира треть респондентов считает самым действенным международное давление на Россию (38 процентов), четверть — восстановление нормальной жизни на подконтрольной территории Донбасса (28 процентов).

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул весной 2014 года после того, как пришедшее к власти в результате переворота правительство Украины попыталось силой подавить выступления в регионе. Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к противостоянию. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. В Кремле опровергают обвинения Киева, ссылаясь на отсутствие доказательств.