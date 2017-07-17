В Киеве пожелали исчезновения России как государства

Заместитель министра Украины по делам беженцев Георгий Тука заявил, что лучшим развитием событий для Киева будет исчезновение России. Об этом чиновник сообщил в интервью изданию «Апостроф», опубликованном в понедельник, 17 июля.

«Наиболее оптимальный вариант для Украины да, пожалуй, и для всего мира — это вообще прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности возвращения контроля Киева над Донбассом.

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10 июля Тука выступил с заявлением о том, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в Донбассе, перестают быть патриотами из-за просмотра передач российского телевидения. Ранее в этот же день Тука признал, что Киев не смог за три года доказать присутствие российских войск на территории Донбасса.

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул весной 2014 года после того, как пришедшее к власти в результате переворота правительство Украины попыталось силой подавить выступления в регионе. Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к противостоянию. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. В Кремле опровергают обвинения Киева, ссылаясь на отсутствие доказательств.