Штаб АТО заявил об отсутствии обстрелов при ранении депутата Рады

В районе промзоны Авдеевки в Донецкой области, где 14 июля получил осколочное ранение депутат Верховной Рады Евгений Дейдей, не было обстрелов. Об этом «Украинской правде» сообщили военные, занимающиеся сбором данной информации, а также представители пресс-центра штаба так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.

«Единственный обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия начался в 21:30 по позициям вблизи промзоны. То есть обстрелов из минометов и другого тяжелого вооружения в это время тем более зафиксировано не было», — заявили силовики.

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Начальник пресс-центра штаба АТО Вячеслав Петровский подтвердил, что 14 июля в течение всего дня жилые кварталы Авдеевки не обстреливались.

По информации «Украинской правды», Дейдей был ранен в ногу в Старой Авдеевке (это утверждает и сам депутат, отмечает издание). Данный район не является передовой, но иногда туда все же долетают мины. Согласно различным сведениям, парламентарий получил ранение в период с 17:20 до 18:30.

Сам политик 15 июля написал в Facebook, что не хочет «кому-то что-то доказывать». «Всем, кто сейчас смакует подробности — ловите видео перевязки. Мне не оторвало пол ноги, не контузило, не убило — это легкое ранение», — добавил он.

О ранении Дейдея также сообщали в Генпрокуратуре Украины. Начато уголовное производство, дело предварительно квалифицировано по части 2 статьи 258 УК («Террористический акт»).