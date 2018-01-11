В московской школе объявили забастовку учеников

Родители учеников школы имени Тубельского в Москве оставили детей дома и устроили у здания учреждения акцию протеста, которую назвали забастовкой учеников. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала мать одного из школьников Вера Рыклина.

Массовое недовольство вызвано поведением директора, принимающего решения без оглядки на управляющий совет и учителей, объяснила она. Последней каплей стал демонтаж спорткомплекса на третьем этаже здания во время новогодних каникул. «Это такое символическое место для школы и важное для педагогического процесса», — отметила Рыклина.

Протестующих, по ее словам, возмущает не само это действие, а то, что все было сделано без ведома учеников, родителей и учителей: «Мы можем спорить с этим решением, обсуждать его, мы не посягаем на полномочия директора».

Директор Сергей Москаленков был назначен на должность в мае 2017 года. С тех пор родители уже пытались добиться его отстранения из-за неоправданной, по их мнению, чистки кадров, отказа предоставлять родителям финансовую отчетность, взаимодействовать с ними.

На сайте школы 9 января было опубликовано сообщение о демонтаже спорткомплекса «для недопущения несчастных случаев среди обучающихся, а также ввиду отсутствия возможности подтверждения безопасности спортивных снарядов и покрытий».

В том же тексте говорится, что в 2018 году администрация планирует закупить безопасный и сертифицированный спортинвентарь, объявлен сбор предложений по организации освободившегося пространства.

Руководство школы к моменту публикации заметки не прокомментировало «забастовку».

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