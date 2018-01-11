В забастовке московских школьников оказались замешаны гирлянда и геополитика

Родители учеников школы имени Тубельского в Москве, где объявили забастовку учеников, недовольны нежеланием директора согласовывать с ними свои действия и его многочисленными запретами. О нескольких случаях рассказал МОСЛЕНТЕ член управляющего совета от родителей Эмиль Аюпов.

«Слушайте! Ребята из восьмого класса к новогодним праздникам сделали гирлянды в виде флажков разных стран. И что же? Директор их увидел и распорядился снять, потому как, по его мнению, там было маловато флажков Российской Федерации», — сообщил он.

По словам Аюпова, раньше школьники свободно могли гулять по двору, а родители имели право сами организовывать им образовательные поездки на биостанции или в заповедники. Теперь по распоряжению директора это все оказалось под запретом даже несмотря на то, что родители учеников были готовы составить коллективное письмо и взять всю ответственность на себя.

«Школа сказала так: она на себя ответственность брать не готова, поэтому давайте вы, родители, будете заказывать у нас услугу, оплачивать ее, а уже мы, в свою очередь, будем заказывать эти поездки у сертифицированных туркомпаний», — подчеркнул представитель управляющего совета.

Ранее 11 января сообщалось, что родители учеников школы оставили детей дома и объявили акцию протеста против действий директора. Массовое недовольство вызвано поведением директора, принимающего решения без оглядки на управляющий совет и учителей. Отмечается, что последней каплей для родителей стал демонтаж спорткомплекса на третьем этаже здания во время новогодних каникул без предупреждения.

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