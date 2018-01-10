Чиновники Сочи объяснили проживание учителей в подвале школы

Несколько учителей школы №4 города Сочи живут в подвале учреждения вместе со своими родственниками и исправно оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Эту информацию подтвердили в муниципальном управлении образования, пишет портал «Юга.ру».

Чиновники отметили, что с 2004 года там проживали 13 семей, но сейчас их меньше — всего 7. Все они разместились на цокольном этаже с отдельным входом. В этих помещениях нельзя проводить занятия, но о запрете жить там в санитарных правилах ничего не говорится.

В управлении подчеркнули, что многие сочинские школы остро нуждаются в талантливых и высококвалифицированных преподавателях, в том числе из других городов. Один из способов их привлечения — предоставление жилья.

Материалы по теме «Я слышал, что оценки можно купить за деньги» Немец поступил в российский университет и решил срочно спасти эту страну

«Кто-то из педагогов приобрел жилье по ипотечному кредиту, кто-то приобрел земельный или дачник участок с жилым строением в пригородный зоне, кто-то получил служебное жилье», — сообщили в управлении, не уточнив, считаются ли подвальные помещения служебным жильем.

Накануне телеканал РЕН ТВ выпустил сюжет о подпольной гостинице, которая действует на территории образовательного учреждения. Журналисты утверждали, что педагоги живут в одноэтажной пристройке десятилетиями, а директор школы сдает им койки.

Ранее в декабре прошлого года учитель биологии школы №4 выложила в интернет видеозапись, на которой показаны ужасное состояние школьных кабинетов, а также разбитая и разрисованная мебель. После этого девушку уволили, а администрация заявила, что запечатленные на кадрах столы и стулья предназначались для списания.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!