Назван процент умеющих пользоваться компьютером российских учителей

Цифровой техникой умеют пользоваться 16 процентов российских учителей. Об этом на съезде «Единой России» заявила министр образования и науки России Ольга Васильева, сообщается на сайте партии.

«На сегодняшний день 16 процентов, согласно соцопросам, учителей владеют компьютером, наравне с нашими детьми вряд ли, но на уровне», — сообщила Васильева.

Также она добавила, что современный мир требует знаний цифровых технологий, а дети, в отличие от взрослых, получают их быстрее и легче, учителя школ, в свою очередь, не всегда умеют пользоваться техникой.

Васильева заверила, что Минобрнауки делает все возможное для развития онлайн-образования. «В ближайшие несколько лет будут высвобождаться профессии, будут появляться новые. И здесь важно, чтобы у людей любого возраста была возможность пройти специализированный курс онлайн», — указала министр.

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