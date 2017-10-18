Учитель в Башкирии избил ребенка во время урока

Видео: bashinform.ru

В Башкирии началась доследственная проверка по факту побоев во время школьного урока. Об этом в среду, 18 октября, сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

Следователи намерены выяснить, в какой школе произошло избиение ребенка и знала ли администрация о случившемся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Поводом стало появление в сети видеозаписи, на которой учитель подходит к ученику, сидящему за первой партой, и начинает бить его по голове. В подписи к ролику указывается, что инцидент произошел в Бижбулякском районе, но номер школы, а также имя преподавателя не названы.

«Недавно писали, что учителя не бьют учеников и все это — вранье, и сами доводят. Вот такая ситуация была год назад в классе моей соседки. После такого я не верю словам, что сами доводят, бывает, что учитель настроен против ученика по личным причинам и срывает на нем злость. И такие учителя есть, и мужчины, и женщины. Думаете, подросткам такое давление взрослых не причинит вреда психике», — написал анонимный автор.

В отделе образования администрации Бижбулякского района подтвердили достоверность видео и факт инцидента, однако отметили, что он произошел в позапрошлом году.

«Почему кто-то сейчас выложил видео и зачем, непонятно. Учитель после этого случая был уволен, ушел из школы. Кому-то выгодно выложить это видео. Сейчас специальная комиссия будет разбираться с фактом появления этой видеозаписи в интернете», — прокомментировали чиновники.