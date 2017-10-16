После романа со школьницей петербургский учитель покончил с собой

В Санкт-Петербурге покончил с собой учитель английского языка одной из средних школ Красносельского района, передает 78.ru.

По факту произошедшего сотрудники Следственного комитета России проводят доследственную проверку.

Мужчина оставил две предсмертные записки. Одну адресовал матери, а другую — несовершеннолетней ученице, которую назвал «последней сильной любовью».

У 42-летнего преподавателя был роман с 17-летней ученицей, говорится в паблике Мash во «ВКонтакте». Девушка ответила взаимностью педагогу, несмотря на то, что у нее уже был парень, который, предположительно, ушел в армию. Отношения продолжались в течение года. Летом учитель ездил со школьницей отдыхать в Крым.

В будущем они собирались пожениться, но вернувшийся из армии парень школьницы избил учителя и вынудил пару расстаться. К этому времени о тайном романе стали ходить слухи в школе.