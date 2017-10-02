Отправившая шуткой отчима в тюрьму 15-летняя пермячка пыталась покончить с собой

В Пермском крае 15-летняя потерпевшая по уголовному делу об интимной связи с отчимом попыталась покончить с собой, передает «Комсомольская правда в Перми» в понедельник, 2 октября.

Девушку спасли врачи, которых вызвала ее мама.

29 сентября 41-летний глава семьи был приговорен к 2,5 года колонии общего режима.

В ходе следствия и суда потерпевшая уверяла, что ее рассказ сверстницам о сексе с отчимом, ставший поводом для расследования, был неудачной выдумкой с целью похвастаться. А девственности, по словам школьницы, она лишилась во время романа с подростком.

«Мы обязательно будем подавать апелляцию, — рассказал изданию адвокат семьи Игорь Саввин. — Если потребуется, дойдем до Конституционного суда. Такого беззакония я еще никогда не видел».

В семье фигурантов дела шестеро детей. Четверо, включая саму школьницу, воспитывались в первом браке ее матери. Еще двое родились уже при отчиме. Одна из них — семилетняя девочка — страдала серьезным заболеванием и скончалась, пока шло следствие.

30 июня в Севастопольском городском суде сообщили о несовершеннолетней потерпевшей по аналогичному делу, которую заставили на видео заявить о том, что она оговорила отчима, сообщает портал sevas.com. В поддержку той же версии выступила родственница подсудимого. По результатам прокурорской проверки, назначенной судом, женщину обличили во лжи и назначили штраф в 15 тысяч рублей, а мужчина получил 15 лет лишения свободы.