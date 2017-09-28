Секс 28-летнего мужчины и 11-летней девочки отказались считать изнасилованием

Французские прокуроры не признали 28-летнего мужчину виновным в изнасиловании 11-летней девочки, а посчитали, что она сама согласилась вступить с ним в половую связь. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает The Local.

Случай произошел в апреле в пригороде Парижа Монманьи. По данным следствия, мужчина заманил девочку к себе домой, где обещал «научить ее целоваться». Однако там у них произошел половой контакт.

Семья ребенка и ее юристы требовали признать мужчину виновным в изнасиловании, заявляя, что девочка была «парализована» от страха и «неспособна защитить себя».

В свою очередь, прокуроры решили обвинить мужчину, который оказался отцом двоих детей, по статье о сексуальном надругательстве над несовершеннолетним (atteinte sexuelle), а не об изнасиловании, как того требовали адвокаты пострадавшей. Было установлено, что со стороны мужчины в адрес ребенка не было произведено никаких действий насильственного характера, равно как и угроз. Таким образом, было выяснено, что девочка была не против сексуального контакта с мужчиной и сама согласилась вступить с ним в половую связь.

Возраст согласия во Франции составляет 15 лет. Статья 227-25 конституции гласит: «Соитие без насилия, принуждения, угрозы или неожиданности является сексуальным преступлением со стороны взрослого по отношению к личности ребенка в возрасте до пятнадцати лет и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере 75 тысяч евро». Однако в статье упоминаются только «сексуальные преступления» (atteinte sexuelle), а не изнасилование.

Суд над мужчиной был отложен до 13 февраля 2018 года.

