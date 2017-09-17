Афроамериканец получил пожизненное за изнасилование пятилетнего ребенка

Суд американского штата Луизиана приговорил 32-летнего жителя штата к пожизненному заключению за изнасилование пятилетней девочки. Об этом сообщает NOLA.

Лэнс Грандисон совершил преступление в 2011 году, однако его жертва рассказала об этом родителям только год назад. Мать девочки сообщила об этом в полицию, Грандисон был арестован. Также указывается, что он знал семью жертвы перед тем, как пошел на изнасилование.

В приговоре сказано, что он не может быть приоставлен, а Грандисону не стоит рассчитывать на освобождение.

В феврале 2016 года Суд Массачусетса дал 17-летнему школьнику Филипу Чисму пожизненный срок за изнасилование, убийство и ограбление своей учительницы по математике. В момент совершения убийства подростку было 14 лет. 22 октября 2013 года школьник после уроков убил 24-летнюю учительницу Колин Ритцер резаком в школьном туалете. Тело погибшей нашли в лесу неподалеку от школы. Защита настаивала на невменяемости убийцы, но суд признал его способным нести ответственность за свои поступки.