Учителю дали пожизненный срок за создание порно с филиппинскими детьми

Учителя воскресной школы в английском городе Ноттингем Пола О'Нила (Paul O’Neill) приговорили к пожизненному заключению за организацию трансляций с изнасилованием детей, живущих на Филиппинах. Об этом сообщает The Telegraph.

57-летний женатый мужчина с двумя детьми преподавал математику в средней школе в Ноттингеме. Как выяснило следствие, он руководил съемочным процессом и лично просматривал сделанные ролики со своего домашнего компьютера.

На суде О'Нил согласился с 30 обвинениями, выдвинутыми в его адрес. Среди них — три изнасилования несовершеннолетних, организация или причастность к совершению преступлений, насильное вовлечение 13-летнего ребенка в сексуальный контакт, а также в организации детской проституции. В результате его деятельности, которая была совершена только при помощи интернета, пострадали как минимум 12 девочек в возрасте от 4 до 15 лет.

Гособвинение назвало мужчину «виртуальным секс-туристом с очень темной тайной» и подчеркнули, что он «наслаждался» тем, что его жертвы живут в бедности.

Преступления были совершены в период между 2008 и 2016 годами.