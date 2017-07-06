Во Франции арестован владелец видеоархива изнасилований детей и подростков

Французские полицейские задержали владельца архива видеозаписей, содержащих сцены изнасилования девочек. При обыске у него изъяли 24 тысячи таких файлов, сообщает Nice Matin.

Владельцем видео оказался 47-летний житель города Грасс, работающий консьержем. Ранее он уже попадал в поле зрения стражей порядка из-за сексуальных домогательств к 15-летней девочке в 1998 году.

Судя по датировке файлов, мужчина собирал свою коллекцию 10 лет. Как пояснили следователи, от года к году сцены насилия в них ужесточались.

По заключению психиатра, который проводил обследование подозреваемого, он испытывает «непреодолимое сексуальное влечение к мальчикам и девочкам подросткового возраста», а также «абсолютно безразличен к чувствам ребенка и склонен к сокрытию своих деяний».

В настоящее время мужчина арестован и находится под стражей. Суд над ним состоится в ближайшее время.

18 апреля сообщалось, что сотрудники Интерпола провели операцию по задержанию членов международной сети производителей и распространителей детской порнографии. В руках правоохранителей оказались 38 человек из стран Южной и Центральной Америки, а также Испании. В ходе обысков, проведенных одновременно в 15 государствах, следователи изъяли более 300 компьютеров, планшетов, мобильных устройств и жестких дисков, содержащих изображения обнаженных несовершеннолетних.