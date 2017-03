Испанского педофила поймали благодаря шоу талантов

Испанские власти задержали педофила Мануэля Понса Санчеса (Manuel Pons Sanchez) благодаря его выступлению на британском шоу талантов X Factor. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, в 2004 году преступник покинул Испанию, где обвинялся в похищении и изнасиловании 10-летней девочки, и переехал в британский город Ливерпуль. Там он устроился работать в больницу и в 2009 году принял участие в телепередаче X Factor, исполнив песню With Or Without You группы U2. Ведущий шоу Саймон Коуэлл (Simon Cowell) похвалил выступление педофила и отметил, что «никто еще не старался так, как он».

Через несколько лет выпуск X Factor с участием Санчеса попал в поле зрения испанской полиции, после чего он был экстрадирован на родину и приговорен к 23 годам тюрьмы.

В начале марта австралийского профессора Гордона Дугласа Чалмерса обвинили в совращении 931 подростка из Германии, Англии, США и Австралии. По версии следствия, преступник под видом канадского поп-певца Джастина Бибера добавлялся к жертвам в Facebook и Skype, после чего просил их прислать эротические фотографии.