Умер звезда сериалов «Зачарованные» и «Части тела»

Deadline: Умер сыгравший в сериале «Зачарованные» актер Джулиан Макмэхон

Австралийский актер Джулиан Макмэхон, сыгравший в сериалах «Зачарованные» и «Части тела», скончался на 57-м году жизни. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление супруги артиста Келли.

Смерть наступила 2 июля. Отмечается, что звезда фильма «Фантастическая четверка» и сериала «ФБР: самые разыскиваемые» умер после продолжительной борьбы с онкологией. По словам супруги актера, Макмэхон любил свою жизнь, семью, друзей, работу и поклонников. «Его самым сокровенным желанием было принести радость как можно большему количеству жизней», — сообщила она.

Джулиан Макмэхон наиболее известен по ролям Коула Тернера в «Зачарованных», доктора Кристиана Троя в «Частях тела» и доктора Виктора фон Дума в «Фантастической четверке».

Ранее в возрасте 67 лет умер актер Майкл Мэдсен, знаменитый по ролям в фильмах Квентина Тарантино.