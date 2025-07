Умер звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен. За роли в «Бешеных псах» и «Убить Билла» его любил весь мир

В возрасте 67 лет умер актер Майкл Мэдсен

Знаменитый по ролям в фильмах Квентина Тарантино актер Майкл Мэдсен умер 3 июля у себя дома в Лос-Анджелесе в возрасте 67 лет. О его смерти рассказали представители артиста, а его сестра, актриса Вирджиния Мэдсен, почтила память брата в официальном заявлении, которое передает Variety.

Причиной смерти Мэдсена стала остановка сердца

Об уходе Мэдсена из жизни сообщили его официальные представители. По их словам, тело актера было обнаружено у него дома в Малибу утром 3 июля. Прибывшие на вызов в 911 офицеры местного департамента шерифа зафиксировали смерть, которая, по их мнению, наступила по естественным причинам. Менеджер Мэдсена Рон Смит подтвердил в сообщении каналу NBC, что причиной смерти актера стала остановка сердца.

Фото: Michael Bezjian / Getty Images for Mammoth Media Institute

«Последние два года Майкл невероятно играл в независимом кино, включая будущие фильмы "Дорога воскрешения", "Уступки" и "Кулинарная книга для домохозяек Юга" и с нетерпением ждал этой, новой главы своей жизни. Он также готовился выпустить книгу под названием "Слезы по моему отцу: мысли и поэмы преступника", которая сейчас в редактуре».

Майкл Мэдсен был одним из самых знаковых актеров Голливуда, и его будет не хватать очень многим Менеджеры Майкла Мэдсена Рон Смит и Сьюзен Феррис и его публицист Лиз Родригес

Сестра Майкла Мэдсена Вирджиния назвала его поэтом в обличье преступника

Вскоре после того, как стало известно о смерти звезды свое заявление опубликовала его сестра Вирджиния Мэдсен. «Мой брат покинул сцену. Он был громом и бархатом. Лукавством, укутанным в нежности. Поэтом в обличье преступника», — заявила актриса, которая снималась вместе с Майклом в комедийном мокьюментари «Быть Майклом Мэдсеном».

Мы горюем не по публичной фигуре. Мы горюем не по мифу — а по плоти и крови и страстному сердцу Вирджиния Мэдсен

Фото: Frank Trapper / Corbis via Getty Images

Сестра актера напомнила, что тот был отцом, братом и сыном, «который был соткан из противоречий, но уравновешен любовью, которая оставила свой след в этом мире». Она призналась, что будет скучать по шуткам, которые понятны только им, по его смеху и по звуку его голоса. Вирджиния Мэдсен также заявила, что о планах по чествованию памяти звезды его семья объявит позднее.

Майкла Мэдсена прославили роли в «Бешеных псах» и «Убить Билла»

Родившийся в 1957 году в Чикаго Майкл Мэдсен впервые попробовал себя в качестве актера в начале 1980-х в местной театральной труппе Steppenwolf Theatre Company, где одним из его менторов был Джон Малкович. Переехав в 1982-м в Лос-Анджелес, молодой артист сначала работал на автозаправке, но довольно быстро заслужил свои первые роли — в сериале «Сент-Элсвер» и фильме «Военные игры».

Подлинная слава пришла к Майклу Мэдсену в начале 1990-х

Актер последовательно снялся в таких популярных фильмах, как The Doors Оливера Стоуна, «Тельма и Луиза» Ридли Скотта и «Бешеные псы» Квентина Тарантино. Успех «Бешеных псов» принес славу и Мэдсену, сыгравшего в этой криминальной комедии психопатичного мистера Блондина. Сцена танца его героя, который ножом пытает противника под песню Stuck in the Middle with You группы Stealers Wheel, стала культовой, а впоследствии удостоилась многих оммажей, пародий и мемов.

Фото: Miramax / A Band Apart / Legion-Media.ru

С именем Тарантино связан и главный актерский успех Мэдсена в 2000-х — дилогия «Убить Билла», в которой он сыграл наемного убийцу с философским взглядом на мир Бадда. Особенно зрителям запомнилась экранная смерть уже персонажа самого Мэдсена, погибающего от укуса черной мамбы.

На протяжении последних трех десятилетий Майкл Мэдсен был одним из самых активных актеров Голливуда, который не брезговал ролями в фильмах самого разного качества. В общей сложности его фильмография насчитывает 346 ролей в кино и на телевидении. Среди них, в том числе, такие известные картины, как «Донни Браско», «Город грехов», «Умри, но не сейчас», «Освободите Вилли» и «Очень страшное кино 4». Зрители по всему миру запомнят Мэдсена как актера, появление которого на экране всегда обещало редкую интенсивность игры и мгновенную выразительность присутствия в кадре. Как говорил сам артист, он сыграл так много злодеев и подонков, что люди начали всерьез его бояться и в реальной жизни. «Я был более убедителен, чем следовало бы», — шутил Мэдсен.