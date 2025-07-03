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20:40, 3 июля 2025Культура

Звезда «Бешеных псов» и «Убить Билла» Майкл Мэдсен ушел из жизни

Звезда фильмов Квентина Тарантино Майкл Мэдсен ушел из жизни в возрасте 67 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Phil McCarten / Reuters

Актер Майкл Мэдсен, известный по ролям в культовых картинах Квентина Тарантино «Бешеные псы» и «Убить Билла», ушел из жизни. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на менеджеров артиста.

Мэдсена обнаружили «без признаков жизни» в четверг утром, в его собственном доме в Малибу после звонка в 911. Ему было 67 лет. На данный момент, по сведениям издания, основная версия произошедшего — смерть по естественным причинам. Он мог скончаться от остановки сердца.

«За последние годы Майкл проделал невероятную работу и готовился выпустить книгу под названием "Слезы по моему отцу: мысли и поэмы преступника", которая прямо сейчас редактируется. Он был одним из самых знаковых актеров Голливуда», — сообщили представители артиста.

Ранее стало известно, что актер Майкл Мэдсен разводится с женой ДеАнной. По его словам, он долгое время являлся жертвой жестокого обращения со стороны супруги. В 2022 году его сын, а также крестный сын Тарантино, Хадсон покончил с собой.

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