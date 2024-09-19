Звезда фильмов Тарантино назвал себя жертвой жены и решил развестись

TMZ: звезда фильмов Тарантино Мэдсен подал на развод с женой

Американский актер Майкл Мэдсен сообщил, что разводится с женой ДеАнной Мэдсен. Об этом пишет TMZ.

По словам 66-летней звезды фильмов режиссера Квентина Тарантино, он являлся жертвой жестокого обращения со стороны супруги в течение многих лет. В качестве причины расторжения отношений в документах он указал «непримиримые разногласия».

Мэдсен также заявил, что он расстался с женой еще в январе 2022 года, потому что, по его мнению, из-за «ее пренебрежения» и «пьянства» их сына не стало. Он добавил, что женщина втянула его в «жестокие, созависимые и токсичные отношения», которые закончились его арестом за домашнее насилие.

В августе актера арестовали за нанесение побоев жене.

Майкл Мэдсен с конца 1980-х снялся в нескольких десятках американских фильмов. В частности, он получил известность благодаря картинам Квентина Тарантино «Бешеные псы» и «Убить Билла».