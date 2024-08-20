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16:46, 20 августа 2024Культура

Звезду фильмов Тарантино арестовали за домашнее насилие

Variety: актер Майкл Мэдсен был арестован за домашнее насилие

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американского актера Майкла Мэдсена арестовали за домашнее насилие, сообщает Variety.

66-летнюю звезду фильмов режиссера Квентина Тарантино задержали за нанесение побоев жене — ДеАнне Мэдсен. «Это было разногласие между Майклом и его женой, которое, мы надеемся, разрешится положительно для них обоих», — прокомментировал ситуацию представитель артиста.

Отмечается, что Мэдсен больше не находится под стражей после внесения залога в размере 20 тысяч долларов.

Ранее американскую актрису и фотомодель Блейк Лайвли обвинили в романтизации проблем домашнего насилия из-за промо-тура к фильму «Все закончится с нами», в котором она сыграла одну из главных ролей.

Майкл Мэдсен с конца 1980-х снялся в нескольких десятках американских фильмов. В частности, он получил известность благодаря картинам Квентина Тарантино «Бешеные псы» и «Убить Билла».

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      Варвара Кошечкина
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