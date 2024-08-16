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17:17, 16 августа 2024Ценности

Блейк Лайвли обвинили в романтизации домашнего насилия

Блейк Лайвли обвинили в романтизации домашнего насилия из-за цветочных нарядов

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Американскую актрису и фотомодель Блейк Лайвли обвинили в романтизации проблем домашнего насилия из-за промо-тура к фильму «Все закончится с нами», в котором сыграла одну из главных ролей. Подробности публикует Hello.

Фильм повествует об абьюзивных отношениях между возлюбленными, роль которых исполнили Лайвли и Джастин Бальдони. Поклонники раскритиковали поведение телезвезды в туре. Она предложила фанатам приходить в кино в нарядах с цветочным принтом, поскольку в картине она играет цветочницу. В сети не оценили инициативу из-за контраста с проблемами, которые поднимаются в фильме.

Кроме того, во время тура Лайвли не комментирует проблему домашнего насилия, а рекламирует свои бренды.

Ранее сообщалось, что Блейк Лайвли попала на обложку Vogue в роскошных украшениях.

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      Карина Черных
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