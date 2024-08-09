Блейк Лайвли попала на обложку Vogue в украшении за 336 миллионов рублей

Блейк Лайвли попала на обложку Vogue в колье Cartier за 336 миллионов рублей

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли попала на обложку Vogue в роскошных украшениях. Соответствующий материал публикует Page Six.

36-летняя звезда «Сплетницы» позировала в черном платье, держа в руках колье ювелирного дома Cartier. Отмечается, что выполненный из 18-каратного золота аксессуар украшали восемь овальных рубинов. Колье, которое ранее принадлежало культовой актрисе Элизабет Тейлор, в 2011 году продали на аукционе за 3,8 миллиона долларов (336 миллионов рублей).

Известно, что ювелирное изделие Cartier Тейлор подарил супруг, американский продюсер Майкл Тодд.

Ранее сообщалось, что Блейк Лайвли появилась на публике в наряде за десятки тысяч рублей. Тогда актриса посетила премьеру фильма «Все закончится с нами», в которой она сыграла одну из главных ролей, в ковбойских чапах люксового бренда Stella McCartney стоимостью 2050 долларов