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19:45, 9 августа 2024Ценности

Блейк Лайвли попала на обложку Vogue в украшении за 336 миллионов рублей

Блейк Лайвли попала на обложку Vogue в колье Cartier за 336 миллионов рублей

Фото: Baz Luhrmann / Vogue

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли попала на обложку Vogue в роскошных украшениях. Соответствующий материал публикует Page Six.

36-летняя звезда «Сплетницы» позировала в черном платье, держа в руках колье ювелирного дома Cartier. Отмечается, что выполненный из 18-каратного золота аксессуар украшали восемь овальных рубинов. Колье, которое ранее принадлежало культовой актрисе Элизабет Тейлор, в 2011 году продали на аукционе за 3,8 миллиона долларов (336 миллионов рублей).

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Известно, что ювелирное изделие Cartier Тейлор подарил супруг, американский продюсер Майкл Тодд.

Ранее сообщалось, что Блейк Лайвли появилась на публике в наряде за десятки тысяч рублей. Тогда актриса посетила премьеру фильма «Все закончится с нами», в которой она сыграла одну из главных ролей, в ковбойских чапах люксового бренда Stella McCartney стоимостью 2050 долларов

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      Карина Черных
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