Блейк Лайвли посетила премьеру фильма в ковбойских чапах за 176 тысяч рублей

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли появилась на публике в наряде за десятки тысяч рублей. Снимки публикует Page Six.
36-летняя звезда сериала «Сплетница» посетила премьеру фильма «Все закончится с нами», в которой она сыграла одну из главных ролей, в ковбойских чапах люксового бренда Stella McCartney стоимостью 2050 долларов (176 тысяч рублей).
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Знаменитость также надела коричневый топ и вязаный кардиган бежевого цвета, а в качестве обуви предпочла босоножки на небольшом каблуке.
Ранее в августе Блейк Лайвли вышла в свет в пиджаке на голое тело. Ее заметили на прогулке по Нью-Йорку.