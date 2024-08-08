Блейк Лайвли посетила премьеру фильма в ковбойских чапах за 176 тысяч рублей

Блейк Лайвли посетила премьеру фильма в ковбойский чапах за 176 тысяч рублей

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли появилась на публике в наряде за десятки тысяч рублей. Снимки публикует Page Six.

36-летняя звезда сериала «Сплетница» посетила премьеру фильма «Все закончится с нами», в которой она сыграла одну из главных ролей, в ковбойских чапах люксового бренда Stella McCartney стоимостью 2050 долларов (176 тысяч рублей).

Фото: Gotham / GC Images / Getty Images

Знаменитость также надела коричневый топ и вязаный кардиган бежевого цвета, а в качестве обуви предпочла босоножки на небольшом каблуке.

Ранее в августе Блейк Лайвли вышла в свет в пиджаке на голое тело. Ее заметили на прогулке по Нью-Йорку.