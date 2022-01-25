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Сын звезды «Бешеных псов» и крестный сын Тарантино покончил с собой

Сын актера Майкла Мэдсена совершил суицид

Фото: страница Hudson Madsen на Facebook

Сын американского актера Майкла Мэдсена Хадсон покончил с собой. Об этом сообщает издание The Sun.

26-летний родственник звезды «Бешеных псов» и крестный сын режиссера Квентина Тарантино совершил суицид на Гавайях. Он жил там со своей супругой Карли.

«Я могу подтвердить, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен скончался от огнестрельного ранения. Мы подозреваем, что он совершил самоубийство на острове Оаху», — заявил пресс-секретарь департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу.

Уточняется, что мать умершего ДеАнна Морган уже отправилась на Гавайи для организации похорон. Семья Мэдсена также выпустила официальное заявление по поводу случившейся трагедии. «Мы убиты горем и переполнены болью в связи с потерей Хадсона. Его свет будут помнить все, кто знал и любил его», — говорится в обращении родственников.

Издание The Sun обратилось к представителям 64-летнего актера. Он пока никак не прокомментировал случившееся.

Марина Погосян
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