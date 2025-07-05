Конгрессвумен Луна раскритиковала Зеленского и призвала его заключить мир с РФ

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна выступила против предоставления помощи Киеву. В социальной сети X она раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, призвав его заключить мирное соглашение с Россией.

«Я не буду голосовать за продолжение финансирования Украины. Зеленский отменил выборы. Источники говорят, что американское оружие продается на черном рынке. Он оскорбил нашего президента [Дональда Трампа] и вице-президента [Джэй Ди Вэнса]», — возмутилась конгрессвумен.

По ее словам, продолжение конфликта лишь ухудшит и без того тяжелое положение Украины. Мир — единственный вариант, однако поставки военной помощи Киеву не помогут его добиться, заключила Луна.

Ранее конгрессвумен пригрозила Зеленскому отказом от финансирования военной помощи из-за гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ).