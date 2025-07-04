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13:57, 4 июля 2025Мир

Луна обрушилась на Зеленского

Конгрессвумен Луна пригрозила Зеленскому отказом от военной помощи из-за УПЦ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pascal Bastien / AP

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна обрушилась с критикой на президента Украины Владимира Зеленского и пригрозила ему отказом от финансирования военной помощи из-за гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Свое заявление она опубликовала в соцсети Х.

«Зеленский запретил православную церковь. Могу обещать, что для вас больше не будет никакого финансирования вооружений», — отметила конгрессвумен.

Луна призвала украинского лидера к ведению переговоров о мире. Свое заявление политик завершила фразой «мы не твоя копилка».

Ранее британский журнал The Economist предрек Украине «мрачную расплату» на фоне ослабления военной поддержки и неприязни президента США Дональда Трампа к Зеленскому.

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